L’Italia si impone per 3-2 sulla Svizzera in una partita valida per la seconda giornata degli Europei U21 in Romania. Le reti degli azzurrini portano la firma di Pirola al 6′, Gnonto all’11’, Parisi al 45’+4′, Imeri al 46′ e Amdouni al 51′.

Nicolato: “Vittoria importante, ora battere la Norvegia”

“Tanta sofferenza dopo un grande primo tempo in cui potevamo fare anche più gol. Nella ripresa abbiamo preso due gol in sei minuti, la gara è diventata mentalmente difficile e anche fisicamente abbiamo pagato. Abbiamo provato a contenere e ci siamo riusciti, ma non è stata una grande gara”. Così Paolo Nicolato, ct dell’Under 21, commenta ai microfoni della Rai la vittoria contro la Svizzera agli Europei U21. “Ora dobbiamo recuperare le energie e provare a vincere contro la Norvegia. Ripartiamo con questi tre punti che per noi erano importanti. Samo usciti da un momento difficile, eravamo feriti e abbiamo reagito bene. Sono molto contento”, conclude.

