Lapadula segna a inizio partita, Radunovic para tutto ma in pieno recupero il Bari trova il pareggio su rigore: finisce 1-1 all’Unipol Domus. L’attaccante peruviano sblocca la finale playoff d’andata con una rete di testa al 9’. Il portiere dei sardi è il migliore dei suoi: per tutta la gara alza un muro davanti alla porta. Para il rigore di Cheddira al ’37 e blocca ogni occasione agli avversari. Poi al 95’ l’arbitro fischia un penalty agli ospiti per un contatto tra Altare e Folorunsho, sul dischetto ci va Antenucci che entra proprio per calciare il rigore e pareggia i conti.

Domenica 11 giugno la sfida di ritorno al San Nicola: la squadra di Mignani ci arriva con due risultati su tre a disposizione. Non sono previsti supplementari e rigori, in caso di parità di gol segnati, sarà la meglio piazzata in classifica a conquistare la promozione in A: cioè il Bari terzo.

