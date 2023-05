L'entusiasmo dei sostenitori della squadra di Mourinho

Cresce l’attesa per la finale di Europa League in programma stasera a Budapest tra Roma e Siviglia. Oltre 20 mila i tifosi giallorossi che si sono riversati nella capitale ungherese. Nelle immagini l’entusiasmo di un gruppo di romanisti diretto allo stadio per sostenere la squadra di Mourinho.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata