Il tecnico portoghese alla vigilia della finale. Sul futuro: "Non lo so, domenica finisce il campionato e vado in vacanza"

Paulo Dybala potrà essere impiegato da Josè Mourinho nella finale di Europa League tra Roma e Siviglia di domani, 31 maggio. A dirlo è stato lo stesso tecnico portoghese alla vigilia, in un’intervista a Sky Sport. “Dybala giocherà? Sì, ci sarà”, ha detto. In conferenza stampa ha poi specificato che l’argentino, reduce da un infortunio alla caviglia, ha circa 20-30 minuti nelle gambe.

“Futuro? Non lo so, domenica finisce il campionato”

Lo ‘Special One’ ha parlato anche del suo futuro e della possibilità di un addio ai giallorossi a fine stagione: “Quando si saprà del mio futuro? Non lo so, domenica finisce il campionato e vado in vacanza”, ha detto. “Via da Roma come all’Inter dopo la finale? Penso che se qualcuno di noi ha una domanda simile, la deve fare a Mendilibar (il tecnico del Siviglia, ndr) perché lui non ha contratto. Ho parlato coi due miei capitani e mi hanno fatto una domanda simile. A loro ho risposto in maniera obiettiva. Non voglio che loro rispondano, ma sanno cosa voglio io. È diverso rispetto all’Inter perché io non avevo firmato col Real Madrid, ma era tutto fatto. Adesso non ho nulla. Penso a domani e a quello che vogliamo fare noi, perché noi vogliamo giocare”, ha specificato in conferenza stampa.

“Abbiamo lavorato tanto per questo obiettivo”

Sul percorso fatto dalla Roma fino a ora, Mourinho ha detto: “Abbiamo lavorato tanto per questo obiettivo. È un insieme di allenamento ed esperienza, dialogo e lavoro di campo e dobbiamo prendere tutto questo per questa finale. Il Siviglia è un avversario di alto livello, se vogliamo provare a vincere la partita dobbiamo stare ad altissimo livello“. E aggiunto: “In questi due anni i giocatori che sono rimasti hanno avuto un’evoluzione importante. Ci siamo come gruppo, come famiglia. Non siamo bravi sufficientemente bravi individualmente per essere qui da soli, siamo qui perchè si è un gruppo, tutti insieme, nel bene e nel male”.

