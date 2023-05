Partita incredibile all'Arechi. A deciderla la zampata di Troost-Ekong

La Salernitana batte l’Udinese per 3-2 in rimonta nella gara valida per la 37a giornata di Serie A. Partita incredibile all’Arechi: Zeegelaar sblocca il risultato per i friulani al 35′, Nestorovski raddoppia cinque minuti più tardi. In chiusura di frazione Kastanos accorcia le distanze al 43′ riportando sotto i campani. Il pareggio della Salernitana arriva poi nella ripresa firmato dall’ex Candreva al 57′. Nel finale di gara espulso Zeegelaar per l’Udinese. Poi in pieno recupero i campani trovano la zampata vincente con un altro ex, Troost-Ekong, che batte Silvestri su cross di Sambia. Il risultato consente alla Salernitana di festeggiare nel migliore dei modi la salvezza già raggiunta, salendo a quota 42 punti in classifica mentre l’Udinese resta ferma a 46 dopo aver incassato il terzo ko consecutivo.

