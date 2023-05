Rescisso il contratto con l'ex allenatore della Juventus

Si separano in anticipo le strade di Andrea Pirlo e Karagumruk. Il club turco ha annunciato la rescissione del contratto con l’ex centrocampista di Milan e Juventus. Pirlo lascia con la squadra attualmente nona in classifica e reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite. “Dal momento che non potremo continuare con Andrea Pirlo e il suo staff nella prossima stagione – si legge nella nota – abbiamo dato loro la possibilità di andare via subito, sperando che questo consenta loro di pianificare il futuro”.

