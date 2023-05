Il tecnico del City elogia il collega italiano: "Nessuno gioca come il Brighton"

Pep Guardiola, fresco campione d’Inghilterra con il suo Manchester City, ha speso parole al miele per Roberto De Zerbi. “Se De Zerbi mi ha colpito? Molto. Mi congratulo per questo incredibile risultato, la qualificazione in Europa League. Roberto è uno dei manager più influenti degli ultimi 20 anni”, ha detto l’allenatore spagnolo alla vigilia del match contro il Brighton dell’ex allenatore dello Shaktar Donetsk.

Nessuno gioca come il Brighton

“Non esiste una squadra che gioca nel modo in cui giocano, è unica. Avevo la sensazione che arrivando in Premier League l’impatto sarebbe fantastico. Non potevo aspettarmi che succedesse in così poco tempo”, ha proseguito l’allenatore spagnolo in conferenza stampa. “Crea 20-25 occasioni a partita. Monopolizza il pallone, tutti sono coinvolti, il portiere è come un centrocampista difensivo. Se non lo affronti giocando ad alto livello, può fare quello che vuole. Meritano i complimenti e il successo che hanno. Da lui cerco di imparare molto, è unico, come un ristorante stellato Michelin. E’ una bella sfida per noi”, ha aggiunto.

