L'ex Oasis, grande fan dei Citizens, aveva auspicato di trovare i nerazzurri perché ritenuti "i più deboli"

Alla fine Noel Gallagher è stato accontentato: il “suo” Manchester City ha conquistato la finale di Champions League e a Istanbul si troverà come avversaria l’Inter. Proprio la squadra che qualche settimana fa l’ex Oasis, grandissimo fan dei Citizens, aveva auspicato di trovare nell’ultimo atto della prestigiosa competizione europea, questo perché la ritiene la “più debole, la meno brava” tra quelle che erano in corsa per Coppa dalle grandi orecchie.

Un’uscita, quella del cantante britannico, che non era molto piaciuta, ovviamente, ai tifosi nerazzurri e che aveva provocato anche la reazione anche dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi. “Noel Gallagher ha detto che vorrebbe l’Inter in finale di Champions League perché la ritiene la più debole? E’ un grandissimo cantante, spero sia anche fortunato. Vedere l’Inter in finale fare tutti felici”, aveva dichiarato il tecnico, in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica.

Il City mercoledì sera ha eliminato il Real Madrid di Carlo Ancelotti con un pesantissimo 4-0 nella semifinale di ritorno giocata a Manchester.

