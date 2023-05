Il presidente della Lega A: "Giornata epocale per il calcio italiano"

L’Assemblea della Lega Serie A, riunitasi oggi nella sede di via Rosellini a Milano, ha approvato il nuovo bando per i diritti tv del campionato a partire dalla stagione 2024/25. Il bando è stato approvato all’unanimità, così come la modifica dello statuto per la commercializzazione centralizzata dell’archivio corrente. “E’ una giornata molto importante, epocale, per il calcio italiano”, ha dichiarato il presidente Lorenzo Casini al termine dell’assemblea.

Il bando prevede una serie di pacchetti con offerte a 3, 4 e 5 anni. Per quanto riguarda l’iter “abbiamo già i pareri per licenziare le linee guide da Agcom e Agcm. C’è stata una ulteriore interlocuzione con l’Agcm sulla durata a 5 anni e non sono previsti ulteriori passaggi”, ha spiegato ancora Casini. “Auspichiamo di poter pubblicare il bando per la fine del mese di maggio o i primi di giugno”, ha proseguito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata