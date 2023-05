Doppietta di Lukaku, gol di Lautaro e autogol di Tressoldi. Per la squadra di Inzaghi è la quinta vittoria consecutiva in campionato

L’Inter batte 4-2 il Sassuolo a San Siro nella gara valida per la 35a giornata di Serie A e aggancia la Juventus, almeno per una notte, al secondo posto in classifica a quota 66 punti scavalcando la Lazio. Per i nerazzurri è la quinta vittoria consecutiva in campionato, la settima tra tutte le competizioni. Lukaku sblocca il risultato al 41′ del primo tempo, nella ripresa i padroni di casa dilagano grazie all’autorete di Tressoldi al 10′ e al sigillo, complice ancora una deviazione di Tressoldi, di Lautaro Martinez al 13′. I neroverdi non ci stanno e si riportano sotto grazie ai gol di Matheus Henrique e Frattesi, ma nel finale ancora Lukaku chiude i conti per il 4-2 finale.

