Doppietta di Oudin per i salentini che sfiorano una vittoria fondamentale in chiave salvezza

E’ finita in parità sul 2-2 Lazio-Lecce, primo anticipo della 35esima giornata di serie A. Biancocelesti in vantaggio con Immobile al 34′ dopo che gli ospiti avevano sbagliato un rigore con Strefezza. Quindi la rimonta salentina con una doppietta di Oudin al 45’+3′ e al 51′. In pieno recupero al 95′ il pareggio definitivo di Milinkovic Savic. Un pareggio che rallenta la corsa dei ragazzi di Sarri comunque ancora piena zona Champions League. Per il Lecce nonostante la beffa finale, un punto comunque importante per la salvezza.

