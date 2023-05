L'attaccante portoghese in ritiro con la squadra

Rafa Leao ha raggiunto il ritiro del Milan all’hotel Melià, in vista del derby di Champions League di questa sera a San Siro. L’attaccante portoghese ha svolto un provino questa mattina a Milanello, ma da quanto filtra una decisione sulla sua presenza in campo questa sera sarà presa soltanto in extremis dopo la riunione tecnica con l’allenatore Stefano Pioli. Leao fino a mercoledì si è allenato a parte, in campo, nel tentativo di smaltire il problema all’adduttore destro accusato contro la Lazio sabato scorso.

