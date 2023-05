L'attaccante rossonero ha parlato dopo l'infortunio rimediato con la Lazio

A due giorni dall’Euroderby di andata che varrà un pezzo della finale di Champions, c’è apprensione in casa Milan per le condizioni di Rafael Leao, uscito anzitempo nel match contro la Lazio per un infortunio muscolare. Gli esami strumentali hanno evidenziato una elongazione all’adduttore della coscia destra. “Ho fatto cure e dormito tutto il giorno. Il mio infortunio non mi preoccupa, torno presto, sono ottimista”, ha detto l’attaccante del Milan rispondendo alle domande dei tifosi attraverso il social network ‘The Residency’.

Contento di stare al Milan

Il portoghese che è “molto contento di stare al Milan” dove ha trovato “l’atmosfera migliore che abbia mai vissuto”, ha spiegato, difendendo anche il compagno di squadra De Ketelaere, al centro di molte critiche per la sua prima stagione al Milan al di sotto delle aspettative: “Ha tanto talento: diventerà un giocatore importante per il Milan”. Il prossimo gioiello del Diavolo invece sarà “Chaka Traoré“, si dice certo Leao parlando del 18enne ivoriano della Primavera rossonera. “Mi piace tanto, sarà il futuro della squadra”. “Mbappé? E’ il più forte che abbia mai incontrato su un campo di calcio. Dovrebbe venire qui al Milan. Tanto, è già tifoso dei rossoneri…”, ha chiuso sorridendo Leao.

