Il tecnico dell'Inter alla vigilia della semifinale del Milan: "Loro non sono solo Leao"

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan valido per le semifinali di andata di Champions League.”Gli ultimi risultati ci hanno fatto preparare al meglio, sappiamo che è una semifinale di Champions ed è il Derby. Sappiamo l’importanza che ha per noi e per i tifosi, vogliamo affrontarlo nel migliore dei modi”, ha detto l’allenatore dell’Inter. “Arriviamo bene al Derby, servono testa e cuore. Dovremo essere bravi, ci saranno delle insidie sapendo che è una sfida che si gioca in 180 minuti”, ha aggiunto Inzaghi.

“Leao? Conosciamo tutti le sue qualità, sappiamo che potrebbe esserci o non esserci. Prenderemo degli accorgimenti, ma non condizionerà il piano partita. Il Milan è una squadra di qualità, non gioca solo di ripartenze ma ha un ottimo palleggio e bisognerà essere bravi in tutte le fasi”, ha proseguito il tecnico nerazzurro. Non ci nascondiamo, sappiamo l’importanza delle partita e ce la vogliamo giocare sapendo che sarebbe un grandissimo passo da fare. Servirà grandissima concentrazione in tutte e due le partite”, ha sottolineato Inzaghi.

