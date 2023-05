Il derby di Champions in programma il 10 maggio

Tifosi vip di Inter e Milan si sono ritrovati insieme nell’Osteria del treno, noto locale milanese, per giocare in anticipo l’attesissimo Euroderby di Champions League. Dall’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti all’attore Renato Pozzetto, rossonero doc, alcuni di loro si sono esibiti insieme nella canzone “E la vita, la vita” scritta da Cochi e Renato. L’iniziativa è stata voluta da “Milan Club”, chat di Whatsapp a tinte rossonere e da “Internati”, gruppo ovviamente per soli nerazzurri.

