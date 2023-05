Gli azzurri si sono imposti 1-0 al Maradona

Il Napoli batte 1 -0 la Fiorentina allo stadio Maradona e riesplode la festa per la conquista del terzo scudetto in piazza del Plebiscito. Ancora entusiasmo, canti, cori e bandiere accompagnano migliaia di sostenitori per le vie del centro cittadino.

