I partenopei guarderanno con attenzione la sfida di mercoledì sera tra Lazio e Sassuolo

Festa Scudetto rimandata per il Napoli, che potrà comunque fregiarsi del titolo di campione d’Italia già mercoledì sera o al massimo giovedì. Vediamo le possibili combinazioni di risultati che nella 33a giornata in programma nel turno infrasettimanale potrebbero consentire ai ragazzi di Luciano Spalletti di tagliare finalmente il traguardo tanto ambito. Attualmente il Napoli ha 18 punti di vantaggio sulla Lazio seconda, per cui se i biancocelesti mercoledì sera non battono il Sassuolo gli azzurri sarebbero matematicamente campioni prima ancora di scendere in campo. In caso di pareggio della Lazio mercoledì sera, al Napoli basterà anche un pareggio giovedì sera contro l’Udinese. In caso di vittoria della Lazio contro il Sassuolo, infine, il Napoli deve vincere con l’Udinese per laurearsi campione d’Italia.

