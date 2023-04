I nerazzurri vincono in casa rimontando la rete iniziale di Felipe Anderson. Di Gosens e Lautaro Martinez (doppietta) i gol interisti

L’Inter batte la Lazio per 3-1 a San Siro nell’anticipo della domenica di Serie A e in virtù di questo risultato ora al Napoli basterà battere la Salernitana nel derby in casa in programma alle 15 per vincere il terzo scudetto della sua storia. Al gol di Felipe Anderson al 30′ del primo tempo, è seguita la rimonta nerazzurra con il pareggio al 77′ di Lautaro Martinez, il gol all’83’ del 2-1 di Gosens e ancora Lautaro per la doppietta al 90′.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata