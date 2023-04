Un risultato che lascia invariate le posizioni delle due squadre nella lotta per un posto in Champions League

Tutte le emozioni in coda. Incredibile pareggio per 1-1 tra Roma e Milan, nell’anticipo della 32/a giornata del campionato di Serie A. Succede tutto in pieno recupero: la Roma sblocca il risultato al 93′ con Abraham, replica immediata del Milan con Saelemaekers al 97′. Un risultato che lascia invariate le posizioni delle due squadre nella lotta per un posto in Champions League. Giallorossi e rossoneri restano appaiati al quarto posto con 57 punti, con la parità negli scontri diretti e la stessa differenza reti.

Entrambe le squadre falliscono l’occasione di scavalcare momentaneamente la Juve al terzo posto e soprattutto domani rischiano di essere agganciate dall’Inter in caso di successo sulla Lazio. Insomma, la lotta per un posto in Champions a sei giornate dalla fine sta diventando una autentica bagarre. Partita equilibrata, con occasioni da una parte e dall’altra: più propositivo il Milan, sempre micidiale in contropiede la squadra di Mourinho.

