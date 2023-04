Dalle statuine del presepe agli striscioni, Spalletti: "Emozionato"

Napoli attende la festa scudetto, che potrebbe arrivare già domani. Striscioni, stendardi, statuine del presepe di Osimhen e Kvara e gigantografie di Maradona e Spalletti invadono la città. “Io mi emoziono facilmente, qualche volta ho anche paura. Domani probabilmente lo sarò ancora di più”, ha detto Spalletti alla vigilia di quella che potrebbe essere una giornata storica, con il terzo scudetto vinto per il Napoli, dopo 33 anni. La squadra scende in campo alle 15 con la Salernitana: per la certezza matematica deve vincere, mentre la Lazio deve perdere con l’Inter. Altrimenti l’appuntamento è rimandato a giovedì. Spalletti si appella anche ai tifosi: in caso di vittoria “usate il buonsenso”, dice, mentre la città, blindata, si prepara alla festa.

