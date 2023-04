Di Pasalic, Toloi e Koopmeiners i gol per la Dea. Per i giallorossi la rete di Pellegrini

Si è chiusa con la vittoria dell’Atalanta sulla Roma per 3-1 la 31esima giornata di serie A. A Bergamo i nerazzurri si sono imposti grazie alle reti di Pasalic al 39′, Toloi al 74′ e Koopmeiners all’84’. Inutile il gol di Pellegrini all’83’ per la squadra giallorossa. Un successo che rilancia la Dea nella corsa alla Champions League: i bergamaschi salgono a 52 punti in classifica a -4 proprio dai capitolini che restano al quarto posto a pari punti con il Milan. E sabato sera all’Olimpico c’è lo scontro diretto tra la squadra di Mourinho e i rossoneri.

