Milano, 17 apr. (LaPresse) – Fiorentina e Atalanta hanno pareggiato nel posticipo della 30/a giornata di Serie A. Al ‘Franchi’ finisce 1-1. Bergamaschi in vantaggio nel primo tempo con la rete di Maehle (37′). Nella ripresa, al 56′, il pareggio dei padroni di casa firmato da Cabral su rigore, concesso dopo l’intervento del Var per un tocco di mani di Toloi in area. Nel finale il neo entrato Biraghi centra il palo su punizione. In classifica la squadra di Italiano sale a 42 punti e manca l’aggancio a Juventus e Bologna, la Dea raggiunge quota 49 e manca l’aggancio all’Inter, restando sesta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata