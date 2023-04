Prolungato di un anno il contratto con l'attaccante francese, che dal suo arrivo in Italia ha segnato 27 gol in 76 presenze

Il Milan e Olivier Giroud insieme per un’altra stagione, fino al giugno 2024. All’indomani del gol segnato dal francese contro il Napoli nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, il club rossonero in una nota ha annunciato “il prolungamento del contratto” dell’attaccante. Giroud, al Milan dall’estate 2021, dal suo arrivo in Italia ha collezionato 76 presenze con 27 gol.

Giroud: “Felice per il rinnovo, al Milan sto molto bene”

“Tutto bene. Sono molto felice. È il modo migliore per festeggiare ieri sera, poi meglio che abbiamo vinto…”. Queste le prime parole di Olivier Giroud dopo il rinnovo del contratto con il Milan fino al 2024. “Mi sento ogni giorno milanista. Ho ricevuto una bella accoglienza e mi sento molto bene”, ha aggiunto il bomber francese all’uscita da Casa Milan, come testimoniato dal video di MilanNews.it.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata