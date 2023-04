La Corte d'Appello Figc riforma la sanzione irrogata dal giudice sportivo dopo la semifinale di Coppa Italia

Niente squalifica per la Curva Sud della Juventus, che resterà regolarmente aperta per la partita di campionato di domenica contro il Napoli. Accolto dalla Corte d’Appello della Figc il ricorso della società bianconera contro la chiusura del settore dell’Allianz Stadium, imposta dal giudice sportivo a causa degli insulti razzisti rivolti a Romelu Lukaku durante la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. La Corte Sportiva d’Appello “accoglie il reclamo e, in riforma della decisione impugnata, annulla la sanzione irrogata”, si legge nel dispositivo.

