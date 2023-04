La Corte d'Appello della Figc ha rimesso il caso alle sezioni unite: i tifosi ci potranno essere nel match del 23 aprile contro il Napoli

La Corte d’Appello della Figc ha sospeso la squalifica di un turno del primo anello della Curva Sud della Juventus per i cori razzisti rivolti a Romelu Lukaku durante la partita di Coppa Italia tra Juventus e Inter. I tifosi saranno quindi presenti regolarmente nel settore ‘Tribuna Sud’ per la prossima partita casalinga di campionato, in programma il 23 aprile contro il Napoli. La prima sezione della Corte d’Appello Nazionale “rimette la cognizione del reclamo alle sezioni unite e sospende la sanzione inflitta“, si legge nel comunicato.

