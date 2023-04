Il giocatore della Juventus ancora a secco con la maglia bianconera

Prosegue il momento no per Dusan Vlahovic, ancora a secco con la maglia della Juventus e autore di una prova anonima ieri nel match di campionato con la Lazio. A tal proposito l’ex giocatore della Fiorentina ha deciso di ‘sospendere’ il suo account Instagram ufficiale, che contava più di due milioni di follower. Un modo per isolarsi e mettersi al riparo dalle critiche che sta ricevendo nelle ultime settimane il centravanti della Serbia.

