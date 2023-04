A San Siro decide l'ex Milan Bonaventura. I viola salgono a 40 punti, Inzaghi resta a quota 50

L’Inter di Simone Inzaghi perde 1-0 contro la Fiorentina nell’anticipo della 28/a giornata di Serie A. A San Siro decide il gol di Bonaventura al 53′. Si tratta dell’ottava vittoria di fila per la Fiorentina di Italiano che sale a quota 40 punti. Per i nerazzurri, fermi a quota 50, è invece il terzo ko consecutivo.

Il tabellino INTER-FIORENTINA 0-1.

RETI: 53′ Bonaventura (F).

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni (63′ De Vrij); Dumfries, Barella, Brozovic (78′ Asllani), Mkhitaryan (78′ Dzeko), Gosens (63′ Bellanova); Lukaku, Correa (63′ Lautaro). A disp.: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Carboni, Zanotti. All.: Simone Inzaghi.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Quarta (46′ Milenkovic), Igor, Biraghi; Castrovilli (66′ Amrabat), Mandragora (75′ Barak); Ikonè (75′ Ranieri), Bonaventura, Saponara (66′ Sottil); Cabral. A disp.: Cerofolini, Vannucchi, Terzic, Gonzalez, Venuti, Bianco, Brekalo, Kouamé. All.: Vincenzo Italiano.

Arbitro: Maresca.

NOTE: ammoniti Castrovilli (F), Amrabat (F), Ikoné (F), Brozovic (I), Acerbi (I). Ammonito anche Italiano (F).

Marotta: “Lukaku tornerà al Chelsea, poi vedremo”

“Bastoni? Quando c’è la volontà dei giocatori tutto è in discesa. Abbiamo chiesto ai calciatori di concentrarsi sulla posta in palio di questo mese che è importante e di non pensare ai rinnovi”. Così Beppe Marotta, ad dell’Inter, intervenuto a Dazn prima della partita di campionato contro la Fiorentina. “Lukaku? L’attaccamento all’Inter da 1 a 10 è 10. Il giocatore è di proprietà del Chelsea, oggi è prematuro ma non possiamo decidere noi il suo destino. Io spero che le sue prestazioni siano fondamentali per i risultati della squadra”, ha aggiunto.

