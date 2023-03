Visita di routine per l'attaccante azzurro dopo i problemi al ginocchio accusati nelle ultime settimane

Controllo di routine per Federico Chiesa in Austria, per verificare come procede il recupero dal ginocchio sinistro infortunato un anno fa e per una valutazione sui problemi accusati dal giocatore al ginocchio destro nelle ultime settimane. L’attaccante della Juventus è stato visitato dal professor Christian Fink, presso la clinica Hochrum di Innsbruck, lo stesso che lo aveva operato. Secondo quanto si apprende, Chiesa è già rientrato a Torino per continuare nel lavoro di recupero ed essere pronto per la ripresa del campionato dopo la pausa nazionali. L’attaccante bianconero ha dovuto rinunciare alla chiamata del ct Roberto Mancini a causa di un fastidio al ginocchio destro accusato sia nella partita contro il Friburgo in Europa League che in quella contro l’Inter in campionato. Sottoposto ad esami strumentali al J Medical dopo la sfida con i nerazzurri, sono state escluse lesioni.

