Il portoghese, schierato titolare da Martinez nella sfida contro il Lichtenstein, ottiene il primato solitario

Cristiano Ronaldo sempre più nella storia: schierato da titolare dal neo ct Roberto Martinez per la partita contro il Liechtenstein, valida per le qualificazioni a Euro 2024, CR7 raggiunge le 197 presenze con la maglia del Portogallo. È il record assoluto per un giocatore con la maglia di una nazionale: il primato precedente lo condivideva con Bader Al Mutawa, 196 presenze con la maglia del Kuwait.

