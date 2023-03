Numeri sempre più da record per l'attaccante norvegese

Numeri da record per Erling Haaland autentica macchina da gol del Manchester City. L’attaccante norvegese ha messo a segno 5 dei 7 gol con cui la squadra di Guardiola ha travolto il Lipsia martedì sera nel ritorno degli ottavi, staccando il pass per i quarti di Champions. Prima di lui solo Messi e l’ex Milan, Luiz Adriano erano riusciti a segnare un pokerissimo in una singola partita della massima competizione europea.

A 23 anni, non ancora compiuti, il vikingo norvegese ha messo a segno 33 gol in 25 partite in Champions League: è il più veloce a raggiungere almeno quota 30 reti, il secondo Ruud Van Nistelrooy ci impiegò solo 34 partite. Nella sola stagione 2022/23 Haaland ha realizzato 39 in gol in 26 partite, di cui 10 nella massima competizione europea.

