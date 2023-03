Esami anche per Alex Sandro: per lui la ripresa agonistica è prevista dopo la sosta per le nazionali

Sospiro di sollievo per Federico Chiesa e Angel Di Maria, ma anche per la Juventus, dopo i risentimenti subiti ieri nella gara di Europa League contro il Friburgo. Questa mattina i due giocatori sono stati sottoposti presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni rispettivamente capsulo legamentose del ginocchio destro e muscolari della coscia sinistra e pertanto le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno. Lo rende noto la Juventus. Anche Alex Sandro è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. La ripresa agonistica è prevista dopo la sosta per le nazionali.

