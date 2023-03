Il quarto uomo ha dato la sua versione dei fatti a 'Le Iene': "Gli ho detto 'Ti stai mettendo lo stadio contro'"

Davide Serra, il quarto uomo di Cremonese-Roma del 28 febbraio, nega categoricamente di aver detto frasi offensive nei confronti dell’allenatore giallorosso José Mourinho. L’ufficiale di gara ha dato la sua versione dei fatti nella puntata de ‘Le Iene’ che andrà in onda oggi, 7 marzo, su Italia 1: “”Non ho detto quelle parole lì, veramente, ho detto un’altra cosa. Cosa? ‘Ti stai mettendo lo stadio contro. Vai nell’area, vai nell’area'”, ha dichiarato.

Le accuse di Mou: “Parole ingiustificabili”

Dopo l’alterco con il quarto uomo, l’allenatore portoghese è stato espulso e, successivamente, in conferenza stampa ha detto: “È la prima volta nella mia carriera che un quarto arbitro parla con me in un modo ingiustificabile. Dopo la partita sono andato nel suo spogliatoio dell’arbitro per chiedergli di essere onesto e dire quello che è successo”.

L’inchiesta della Figc

Sull’accaduto è intervenuta anche la procura federale della Figc, che ha aperto un fascicolo per accertare cosa è successo. Lo Special One è stato ascoltato in audizione il 2 marzo dal procuratore federale Giuseppe Chinè: un colloquio durato 45 minuti al termine del quale Mourinho non ha rilasciato dichiarazioni. Intanto la squalifica del tecnico portoghese, originariamente fissata a due partite sulla base del referto di gara, è stata sospesa sabato 4 marzo dalla Corte Federale d’Appello, e Mourinho ha potuto sedersi in panchina per la vittoria dei suoi contro la Juventus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata