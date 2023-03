A Marassi la sfida salvezza finisce senza reti: i blucerchiati restano ultimi in classifica

Tra Sampdoria e Salernitana vince la paura di perdere e il match si chiude senza reti, risultato che ai liguri, all’ultimo posto, serve solo a smuovere la classifica mentre ai campani a fare un ulteriore piccolo passo per uscire dalle zone pericolose. Gara senza occasioni da gol dove è stata la tensione ad avere la meglio. Nel primo tempo Salernitana più pericolosa mentre la Samp si è mostrata poco incisiva in fase offensiva limitandosi a gestire il match. Nella ripresa i blucerchiati hanno cercato di alzare il ritmo, soprattutto nel finale ma nonostante i cambi le situazioni da gol sono state davvero poche, la più nitida con Quagliarella che al 77′ servito in area, è riuscito a controllare, girarsi e concludere con il pallone che ha colpito l’esterno della rete. La Samp raggiunge momentaneamente la Cremonese a 12 punti mentre la Salernitana sale a 25 punti, mantenendo il quint’ultimo posto.

