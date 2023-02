Ai rossoneri il primo round degli ottavi di Champions. Record d'incasso a San Siro

Il Milan si impone per 1-0 sul Tottenham nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Rete di Brahim Diaz al 7‘. Il ritorno è previsto fra tre settimane a Londra.

In occasione della gara tra i rossoneri e gli inglesi guidati da Conte è stato battuto il record di incassi allo stadio Meazza e in assoluto in Italia con 9.133.842 euro. Gli spettatori presenti a San Siro sono 74.320

