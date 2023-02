È praticamente fatta per il trasferimento di Nicolò Zaniolo al Galatasaray. La telenovela del mercato invernale sta per volgere al termine, dopo che il giocatore aveva rotto con la Roma rifiutando inizialmente il passaggio al Bournemouth, l’ultima finestra utile era rimasta la Turchia. Ultimi dettagli da definire, ma il giocatore, in partenza da Milano con un volo privato, è atteso già nel pomeriggio a Istanbul per le visite mediche e la firma sul contratto.

Alla Roma 20 milioni più bonus. Per Zaniolo 3,6 milioni fino al 2027

La trattativa sembrava dover andare in porto già nella giornata di ieri ma ha subito un rallentamento a causa del terremoto che ha colpito la Turchia. Salvo clamorosi dietrofront, alla Roma andranno 20 milioni più bonus, per il giocatore un contratto di 3,6 milioni a stagione fino al 2027.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata