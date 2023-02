Il serbo a segno con una doppietta. In gol anche Kostic

La Juventus torna a correre anche in campionato. Nell’ultimo match del 21esimo turno i bianconeri si sono imposti per 3-0 sul campo della malcapitata Salernitana. Gara già in ghiaccio alla fine del primo tempo con il rigore di Vlahovic al 26′ e la rete di Kostic al 45′. A inizio ripresa al 47′ la doppietta di Vlahovic. La squadra di Allegri sale al nono posto in classifica a 26 punti tenuto conto del -15 della penalizzazione. Campani invece fermi al 18esimo posto a quota 21 punti.

