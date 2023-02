La Premier League ha deferito il club inglese per le presunte irregolarità avvenute tra il 2009 e il 2018, periodo in cui i Citizens hanno conquistato per tre volte il campionato

La Premier League ha accusato il Manchester City di numerose violazioni dei regolamenti finanziari avvenute tra il 2009 e il 2018, periodo in cui i Citizens hanno conquistato per tre volte il campionato inglese. La Premier ha deferito la società di Manchester per le presunte violazioni a una commissione indipendente.

Stando a quanto riporta la stampa britannica, il City avrebbe violato le norme finanziarie “più di 100 volte nell’arco di nove stagioni”. Qualora la società inglese dovesse esser giudicata colpevole, rischia di incorrere in sanzioni che vanno da una penalizzazione in termini di punti all’esclusione dal campionato. L’indagine è partita nel dicembre 2018 alla luce dei documenti di Football Leaks pubblicati dal quotidiano tedesco ‘Der Spiegel’.

