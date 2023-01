Le reti di Zaccagni su rigore e Felipe Anderson nel recupero, distrazione al flessore della coscia destra per Immobile

La Lazio riparte, il Sassuolo è sempre più in crisi. La sfida del Mapei Stadium restituisce il sorriso ai biancocelesti e inguaia ancora di più i neroverdi, alla quarta sconfitta di fila e ora non così lontani dai bassifondi della classifica. Finisce 2-0 per la Lazio, che mette in discesa il match poco prima dell’intervallo con un rigore di Zaccagni e poi mette in cassaforte i tre punti nella ripresa con Felipe Anderson. Unica nota dolente, il nuovo stop per infortunio di Immobile per un fastidio al flessore che sarà valutato nei prossimi giorni. Il Sassuolo fa ben poco per spingere la squadra di Sarri a un altro ‘harakiri’ come quelli con Lecce ed Empoli.

“Immobile ha avvertito un fastidio al flessore e si è fermato subito. Speriamo che questo abbia ridotto le conseguenze del suo stop, nelle prossime 48/72 ore capiremo i tempi di recupero”. Lo dice il coordinatore dello staff medico della Lazio, Fabio Rodia, ai microfoni di Lazio Style Channel dopo l’infortunio dell’attaccante durante il match col Sassuolo. “Le sensazioni non sono le stesse dell’infortunio di ottobre contro l’Udinese, purtroppo questo stop però rallenta il suo percorso, visto che Ciro aveva ritrovato la miglior condizione -spiega Rodia-. Per Casale non ci sono preoccupazioni, in settimana aveva avuto un po’ di febbre a causa di un intervento odontoiatrico ed è stato sostituito per precuazione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata