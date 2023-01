La squadra di Pioli conquista un solo punto e scende a meno 9 dal Napoli capolista

Si è chiuso con un pareggio, 2-2, il match tra Lecce e Milan, valido per la 18esima giornata di serie A. Un punto che per i rossoneri non è un buon risultato, vista la vittoria del Napoli per 5-1 con la Juve (i partenopei in vetta ora distano nove punti), ma che visto come si era messa la partita in realtà è positivo. Il primo tempo si era chiuso infatti sul 2-0 per i padroni di casa, con l’autogol di Hernandez (3′) e il gol di Baschirotto (23′). Gli uomini di Pioli l’hanno raddrizzata nella ripresa con Leao (58′) e Calabria (71′).

Il tabellino di Lecce-Milan 2-2

RETI: 3′ Theo Hernandez (M, aut.); 23′ Baschirotto (L); 58′ Leao (M); 71′ Calabria (M).

LECCE: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella (62′ Gallo); Blin, Hjulmand, Gonzalez (62′ Maleh); Strefezza (89′ Oudin), Colombo (72′ Voelkerling), Di Francesco (72′ Banda). A disp.: Bleve, Brancolini; Lemmens, Tuia; Askildsen, Bistrovic, Helgason; Ceesay, Listkowski, Rodríguez. All.: Baroni.

MILAN: Tatarusanu; Calabria (86′ Kjaer), Kalulu, Tomori, Hernandez (46′ Dest); Pobega (86′ Vranckx), Bennacer; Saelemaekers (46′ Messias), Díaz (69′ Origi), Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Vasquez; Bozzolan, Gabbia, Thiaw; Adli, Bakayoko; De Ketelaere. All.: Pioli.

Arbitro: Orsato.

NOTE: Ammoniti 64′ Maleh (L); 67′ Calabria (M); 86′ Bennacer (M).

