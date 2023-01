La squadra di Inzaghi ripresa due volte dai brianzoli

Nel posticipo del sabato sera della 17esima giornata di serie A l’Inter non va oltre il pari con il Monza, finisce 2-2 al Brianteo. Nerazzurri in vantaggio al 10′ con Darmian e raggiunti subito dopo, all’11’, dai padroni di casa con Patrick Ciurria. Il gol del vantaggio per la squadra di Simone Inzaghi è siglato da Lautaro Martinez al 22′ ma nel recupero al 93′ i brianzoli acciuffano il pari grazie a un colpo di testa di Caldirola. L’Inter così manca l’aggancio momentaneo al Milan al terzo posto.

