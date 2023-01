A poche ore dal funerale prosegue l'omaggio dei brasiliani alla leggenda del calcio

(LaPresse) A poche ore dai funerali, prosegue senza sosta l’omaggio dei brasiliani a Pelé, la leggenda del calcio scomparsa il 29 dicembre a 82 anni. Migliaia di persone si sono messe in coda fuori dallo stadio Vila Belmiro di Santos per dare l’ultimo saluto al campione brasiliano, per molti il più grande calciatore di tutti i tempi. Atteso anche il presidente del Brasile Lula. Allo stadio sarà celebrata una messa cattolica prima che la bara venga accompagnata, attraverso le strade di Santos, al Memorial Necropole Ecumenica, il celebre “cimitero verticale”.

