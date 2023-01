L'attaccante, 12 presenze e un gol con l'Empoli quest'anno, arriva in prestito secco

Sam Lammers in prestito alla Sampdoria. L’attaccante classe 1997, 12 presenze e un gol in Serie A quest’anno con l’Empoli, arriva ai blucerchiati in prestito secco. “Le prime impressioni sono positive, tutti nel club mi hanno aiutato fin da subito per farmi già sentire a casa. Sono molto felice di questo e non vedo l’ora che ricomincino le partite”, queste le prime dichiarazioni di Lammers da giocatore Samp. “Sono contento e orgoglioso di giocare in questa bellissima società”, ha rivelato ai canali ufficiali blucerchiati, “c’è una grande storia alle spalle: mi auguro di aiutare la Sampdoria a rimanere in Serie A, la categoria che le compete“.

