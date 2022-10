Giallorossi al quarto posto con 22 punti in classifica

Nel primo posticipo del lunedì della decima giornata di Serie A, la Roma ha battuto la Sampdoria allo stadio Ferraris con il punteggio di 1-0. A decidere il match il rigore trasformato al nono minuto da Lorenzo Pellegrini. I giallorossi di José Mourinho si portano così in zona Champions con 22 punti in classifica. Ancora lontana la prima vittoria invece per i blucerchiati genovesi, che restano fermi all’ultimo posto a quota tre punti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata