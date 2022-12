I nomi sono stati indicati da Exor, azionista di maggioranza del club bianconero, in vista dell'Assemblea in programma il prossimo 18 gennaio

Exor, azionista di maggioranza della Juventus (63,8% del capitale), ha depositato una lista di candidati per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione del club. La composizione del nuovo CdA sarà votata nel corso dell’’Assemblea degli Azionisti in programma il prossimo 18 gennaio.

Questa la lista depositata: Fioranna Vittoria Negri; Maurizio Scanavino; Gianluca Ferrero; Diego Pistone e Laura Cappiello.

In un comunicato, la Juventus specifica che Negri e Cappiello “hanno attestato di qualificarsi quali amministratori indipendenti ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”), come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF, nonché ai sensi del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance”.

“La lista, contenente anche le proposte di deliberazione che l’azionista Exor N.V. ha formulato in ordine, rispettivamente, al numero dei componenti del consiglio di amministrazione, alla sua durata in carica, nonché alla determinazione dei compensi spettanti ai membri del medesimo, è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in via Druento n. 175, 10151 Torino, sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione Club, Investitori, Assemblee) nonché sul sito di stoccaggio autorizzato ‘1Info’ (www.1info.it)”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata