La sforbiciata di Richarlison è stata votata dalla Fifa come miglior gol del Mondiale in Qatar. Non ci sono stati subito dubbi sulla spettacolarità dell’esecuzione da parte dell’attaccante brasiliano del Tottenham nella sfida contro la Serbia e ora è arrivata la consacrazione ufficiale del gesto tecnico del 25enne autore della seconda rete con cui la Selecao ha superato la compagine europea.

