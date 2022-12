Applausi di migliaia di tifosi in centro a Parigi per la nazionale di Deschamps

Migliaia di tifosi nel centro di Parigi hanno applaudito lunedì sera il ritorno a casa della Nazionale francese, sconfitta ai rigori dall’Argentina nella finale di Coppa del Mondo in Qatar. I giocatori e l’allenatore Didier Deschamps sono usciti dal balcone dell’Hotel de Crillon per salutare la folla. A differenza del 2018, quando la squadra vinse i Mondiali in Russia, non c’è stata la parata sugli Champs-Elysees.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata