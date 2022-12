Alle 16 Argentina-Francia per designare la nazionale campione del mondo

(LaPresse) In Qatar i tifosi di Francia e Argentina e anche quelli neutrali fanno gli ultimi tentativi per trovare i biglietti per la finale dei Mondiali di oggi alle 16. Tagliandi costosissimi che partono da più di 500 euro e arrivano nei settori vip fino a 7 mila euro. La maggior parte degli appassionati sembra tifare per l’Argentina visti vessilli, bandiere e poster dell’idolo Lionel Messi che cerca il trofeo più importante in quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione in una rassegna iridata.

