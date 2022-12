La Figc ha disposto un minuto di raccoglimento per tutte le gare del weekend

Si terrà domani in Campidoglio a Roma la camera ardente di Sinisa Mihajlovic, stella del calcio morto ieri a 53 anni dopo una lunga lotta contro la leucemia. Da quanto si apprende, la camera sarà aperta dalle 10 alle 18.

Figc dispone 1′ raccoglimento per tutte le gare del weekend

In occasione di tutte le gare dei campionati di calcio in programma nel weekend in Italia (compresi i posticipi di lunedì), la Figc ha disposto un minuto di raccoglimento per ricordare Sinisa Mihajlovic, scomparso ieri a 53 anni a Roma dopo una lunga malattia. Lo comunica la Federcalcio in una nota.

