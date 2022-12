L'albiceleste supera 7-5 i Bleus ai rigori

Fuochi d’artificio hanno illuminato il cielo notturno sopra lo stadio Lusial di Doha, per la storica vittoria dell’Argentina contro la Francia nella Coppa del Mondo in Qatar 2022. La Seleccion argentina ha superato i francesi per 7-5 ai rigori, dopo il 3-3 dei supplementari.

