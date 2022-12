Il tecnico aveva partecipato alla presentazione a Roma dell'autobiografia dell'allenatore ceco

L’ultima apparizione pubblica di Sinisa Mihajlovic prima della morte all’età di 53 anni a causa di una leucemia mieloide acuta è stata lo scorso primo dicembre. Il tecnico serbo ha partecipato alla presentazione a Roma dell’autobiografia del suo collega e amico Zdenek Zeman, ‘La bellezza non ha prezzo’.

In quell’occasione, Mihajlovic lodò l’allenatore ceco e il suo modo di approcciarsi al gioco del calcio: “Zeman ha vinto molto più di altri che hanno vinto trofei. Ha valorizzato i giovani, ha fatto divertire giocatori e tifosi e ha detto sempre quello che pensava. È uno di quelli che ha portato qualcosa di nuovo. Da quando è arrivato lui in Italia si è cominciato a pensare di vincere e non solo di non perdere. È qualcosa di tipico dell’est Europa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata